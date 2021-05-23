Сборная США обыграла Канаду на ЧМ-2021, у «кленовых листьев» это второе поражение подряд

На чемпионате мира в Риге (Латвия) состоялся очередной матч. Сборная США встречалась с Канадой.

Матч команд группы B закончился победой американцев со счётом 5:1.

Уже на 8-й минуте матча Джейсон Робертсон вывел американцев вперёд. В начале второго периода Адам Кленденинг удвоил преимущество сборной США, а ещё через две минуты Тревор Мур забросил третью шайбу звёздно-полосатых. В концовке периода Мур оформил дубль, увеличив разрыв в счёте.

В середине третьего периода Макс Комтуа отыграл одну шайбу, но в концовке Мэтт Теннисон поставил точку.

Сборная США одержала первую победу на турнире. Ранее американцы уступили финнам со счётом 1:2. Для Канады поражение стало уже вторым подряд. В первом туре канадцы сенсационно проиграли сборной Латвии (0:2).