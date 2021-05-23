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Сборная США обыграла Канаду на ЧМ-2021, у «кленовых листьев» это второе поражение подряд

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная США обыграла Канаду на ЧМ-2021, у «кленовых листьев» это второе поражение подряд
Антон Мозговой
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На чемпионате мира в Риге (Латвия) состоялся очередной матч. Сборная США встречалась с Канадой.
Матч команд группы B закончился победой американцев со счётом 5:1.

Уже на 8-й минуте матча Джейсон Робертсон вывел американцев вперёд. В начале второго периода Адам Кленденинг удвоил преимущество сборной США, а ещё через две минуты Тревор Мур забросил третью шайбу звёздно-полосатых. В концовке периода Мур оформил дубль, увеличив разрыв в счёте.

В середине третьего периода Макс Комтуа отыграл одну шайбу, но в концовке Мэтт Теннисон поставил точку.
Сборная США одержала первую победу на турнире. Ранее американцы уступили финнам со счётом 1:2. Для Канады поражение стало уже вторым подряд. В первом туре канадцы сенсационно проиграли сборной Латвии (0:2).

ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Канада
Окончен
1 : 5
США
0:1 Робертсон (Гарланд) – 07:42' (5x5)   0:2 Кленденинг (Хелликсон) – 21:19' (5x5)   0:3 Мур (Робертсон) – 23:27' (5x4)   0:4 Мур (Гарланд) – 38:20' (5x5)   1:4 Комтуа (Боден) – 51:35' (5x5)   1:5 Теннисон (Кленденинг, Лабанк) – 57:06' (5x5)
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