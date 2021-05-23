Швейцария одержала вторую победу подряд на чемпионате мира, обыграв Данию

На чемпионате мира в Риге (Латвия) состоялся очередной матч группы А. Сборная Швейцарии встречалась с Данией. Матч завершился победой швейцарцев с минимальным счётом.
Уже на 14-й минуте Тимо Майер открыл счёт. Но этот точный бросок так и остался единственным в матче.
Сборная Швейцарии одержала уже вторую победу на турнире. В первом матче швейцарцы обыграли чехов со счётом 5:2. Дания на старте турнира обыграла Швецию со счётом 4:3.
В группе А помимо Швейцарии и Дании также выступают Россия, Словакия, Беларусь, Швеция, Чехия и Великобритания.
В следующем туре Швейцария сыграет со Швецией, а Дания — с Великобританией.
3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 23 мая 2021
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