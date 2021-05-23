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Швейцария одержала вторую победу подряд на чемпионате мира, обыграв Данию

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Швейцария одержала вторую победу подряд на чемпионате мира, обыграв Данию
Антон Мозговой
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На чемпионате мира в Риге (Латвия) состоялся очередной матч группы А. Сборная Швейцарии встречалась с Данией. Матч завершился победой швейцарцев с минимальным счётом.

Уже на 14-й минуте Тимо Майер открыл счёт. Но этот точный бросок так и остался единственным в матче.
Сборная Швейцарии одержала уже вторую победу на турнире. В первом матче швейцарцы обыграли чехов со счётом 5:2. Дания на старте турнира обыграла Швецию со счётом 4:3.

В группе А помимо Швейцарии и Дании также выступают Россия, Словакия, Беларусь, Швеция, Чехия и Великобритания.

В следующем туре Швейцария сыграет со Швецией, а Дания — с Великобританией.

3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Дания
Окончен
0 : 1
Швейцария
0:1 Майер (Хишир, Мюллер) – 13:12' (5x5)
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