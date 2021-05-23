Нападающий британцев Кирк за два матча забил в два раза больше всей сборной Канады

Сборная Канады неудачно начала чемпионат мира, который проходит в Риге (Латвия). Канадцы стартовали с двух поражений. Сперва они уступили сборной Латвии (0:2), а затем потерпели поражение в матче со сборной США (1:5).

Канадцы забросили лишь одну шайбу в двух матчах. Её автором стал Макс Комтуа.

Сборная Канады пока является худшей в плане результативности среди всех команд-участниц чемпионата мира. Даже сборная Великобритании забросила в двух матчах две шайбы. У британцев обе шайбы забросил форвард Лиам Кирк.

Сборная США одержала первую победу на турнире. Ранее американцы уступили финнам со счётом 1:2. Для Канады поражение стало уже вторым подряд. В первом туре канадцы сенсационно проиграли сборной Латвии (0:2).