Нападающий британцев Кирк за два матча забил в два раза больше всей сборной Канады
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Сборная Канады неудачно начала чемпионат мира, который проходит в Риге (Латвия). Канадцы стартовали с двух поражений. Сперва они уступили сборной Латвии (0:2), а затем потерпели поражение в матче со сборной США (1:5).
Канадцы забросили лишь одну шайбу в двух матчах. Её автором стал Макс Комтуа.
Сборная Канады пока является худшей в плане результативности среди всех команд-участниц чемпионата мира. Даже сборная Великобритании забросила в двух матчах две шайбы. У британцев обе шайбы забросил форвард Лиам Кирк.
Сборная США одержала первую победу на турнире. Ранее американцы уступили финнам со счётом 1:2. Для Канады поражение стало уже вторым подряд. В первом туре канадцы сенсационно проиграли сборной Латвии (0:2).
Новость по темеСборная США обыграла Канаду на ЧМ-2021, у «кленовых листьев» это второе поражение подряд
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