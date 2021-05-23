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Второе поражение подряд сборной Канады на чемпионате мира. Видеообзор

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Второе поражение подряд сборной Канады на чемпионате мира. Видеообзор
Антон Мозговой
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Сборная Канады потерпела уже два поражения подряд на чемпионате мира, который проходит в Латвии (Рига). Канадцы уступили американцам в матче группы B. Встреча закончилась со счётом 5:1.

В первом периоде Джейсон Робертсон открыл счёт, а во второй двадцатиминутке американцы и вовсе забросили три шайбы. В составе звёздно-полосатых дублем отметился Тревор Мур, а ещё одну шайбу забросил Адам Кленденинг.

В третьем периоде Макс Комтуа сумел сократить отставание сборной Канады в счёте. Но побороться за очки «кленовым листьям» не удалось: в концовке Мэтт Теннисон установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте ИИХФ.

Это уже второе поражение сборной Канады. Ранее канадцы уступили сборной Латвии со счётом 0:2.

В двух матчах канадцы забросили всего одну шайбу. Это худший показатель среди всех команд-участниц турнира.

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