Второе поражение подряд сборной Канады на чемпионате мира. Видеообзор

Сборная Канады потерпела уже два поражения подряд на чемпионате мира, который проходит в Латвии (Рига). Канадцы уступили американцам в матче группы B. Встреча закончилась со счётом 5:1.
В первом периоде Джейсон Робертсон открыл счёт, а во второй двадцатиминутке американцы и вовсе забросили три шайбы. В составе звёздно-полосатых дублем отметился Тревор Мур, а ещё одну шайбу забросил Адам Кленденинг.
В третьем периоде Макс Комтуа сумел сократить отставание сборной Канады в счёте. Но побороться за очки «кленовым листьям» не удалось: в концовке Мэтт Теннисон установил окончательный счёт.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте ИИХФ.
Это уже второе поражение сборной Канады. Ранее канадцы уступили сборной Латвии со счётом 0:2.
В двух матчах канадцы забросили всего одну шайбу. Это худший показатель среди всех команд-участниц турнира.
- 23 мая 2021
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