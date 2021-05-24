Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021: сборная России сыграет со Словакией

Сегодня, 24 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, состоятся очередные матчи. На 24 мая запланировано четыре встречи.
Игровой день откроется двумя матчами в 16:15 по московскому времени. В «Олимпийском спортивном центре» встретятся команды Словакии и России. На «Арене-Рига» сойдутся сборные Латвии и Италии.
В 20:15 пройдут матчи между командами Чехии и Беларуси, а также Германии и Канады. Игры пройдут на «Арене-Рига» и в «Олимпийском спортивном центре» соответственно.
Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. Сборная России выступает в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.
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