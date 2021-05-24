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Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021: сборная России сыграет со Словакией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021: сборная России сыграет со Словакией
Антон Мозговой
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Сегодня, 24 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, состоятся очередные матчи. На 24 мая запланировано четыре встречи.

Игровой день откроется двумя матчами в 16:15 по московскому времени. В «Олимпийском спортивном центре» встретятся команды Словакии и России. На «Арене-Рига» сойдутся сборные Латвии и Италии.

ЧМ-2021. Группа A
24 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Словакия
Не начался
Россия
ЧМ-2021. Группа B
24 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Латвия
Не начался
Италия

В 20:15 пройдут матчи между командами Чехии и Беларуси, а также Германии и Канады. Игры пройдут на «Арене-Рига» и в «Олимпийском спортивном центре» соответственно.

ЧМ-2021. Группа A
24 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Чехия
Не начался
Беларусь
ЧМ-2021. Группа B
24 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Германия
Не начался
Канада

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. Сборная России выступает в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

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