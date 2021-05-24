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Результаты третьего игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею – 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Результаты третьего игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею – 2021
Микаил Гусейнов
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23 мая в Латвии завершился третий игровой день чемпионата мира по хоккею. В его ходе было сыграно шесть встреч. По итогам дня снова не обошлось без сенсаций. Так, в Группе А Беларусь реабилитировалась за поражение от Словакии в первом туре и неожиданно переиграл Швецию (1:0).

ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Швеция
Окончен
0 : 1
Беларусь
0:1 Нестеров (Стефанович, Лопачук) – 40:33' (5x5)

В ещё одном матче этой группы Великобритания дала бой уже упомянутым словакам, но всё же уступила (1:2). Таким образом, британцы остаются на дне турнирной таблицы.

ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 12:15 МСК
Великобритания
Окончен
1 : 2
Словакия
0:1 Гривик (Лантоши) – 00:25' (5x5)   1:1 Кирк (Перлини, Ричардсон) – 22:03' (5x5)   1:2 Лантоши (Цегларик) – 24:42' (5x5)
таблица

Сборная Швейцарии минимально обыграла соперников из Дании (1:0). Единственная шайба на счету Тимо Майера.

ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Дания
Окончен
0 : 1
Швейцария
0:1 Майер (Хишир, Мюллер) – 13:12' (5x5)

В Группе В зрители также стали свидетелями сенсации. Сборная Казахстана впервые в истории обыграла команду Финляндии (2:1). Казахстанцы одержали победу по буллитам.

ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 1
Б
Финляндия
0:1 Лунделль (Линдбом, Руохомаа) – 33:24' (5x5)   1:1 Панюков (Михайлис) – 35:56' (5x4)   2:1 Михайлис – 65:00' (ПБ)

Сборная США не оставила камня на камне от Канады (5:1). Таким образом, канадцы потерпели второе поражение кряду и значительно ухудшили положение в турнирной таблице.

ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Канада
Окончен
1 : 5
США
0:1 Робертсон (Гарланд) – 07:42' (5x5)   0:2 Кленденинг (Хелликсон) – 21:19' (5x5)   0:3 Мур (Робертсон) – 23:27' (5x4)   0:4 Мур (Гарланд) – 38:20' (5x5)   1:4 Комтуа (Боден) – 51:35' (5x5)   1:5 Теннисон (Кленденинг) – 57:06' (5x5)

В ещё одном матче группы В Норвегия легко переиграла Италию — 4:1.

ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 12:15 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 1
Италия
1:0 Треттенес (Ольден, Лесунн) – 10:04' (5x5)   2:0 Россели Ольсен (Олимб, Эспеланн) – 25:12' (5x4)   3:0 Треттенес (Ольден, Линдстрём) – 36:01' (5x4)   4:0 Треттенес (Лесунн, Линдстрём) – 40:59' (5x5)   4:1 Франк (Андергассен, Маркетти) – 51:55' (5x5)
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