Результаты третьего игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею – 2021

23 мая в Латвии завершился третий игровой день чемпионата мира по хоккею. В его ходе было сыграно шесть встреч. По итогам дня снова не обошлось без сенсаций. Так, в Группе А Беларусь реабилитировалась за поражение от Словакии в первом туре и неожиданно переиграл Швецию (1:0).
В ещё одном матче этой группы Великобритания дала бой уже упомянутым словакам, но всё же уступила (1:2). Таким образом, британцы остаются на дне турнирной таблицы.
Сборная Швейцарии минимально обыграла соперников из Дании (1:0). Единственная шайба на счету Тимо Майера.
В Группе В зрители также стали свидетелями сенсации. Сборная Казахстана впервые в истории обыграла команду Финляндии (2:1). Казахстанцы одержали победу по буллитам.
Сборная США не оставила камня на камне от Канады (5:1). Таким образом, канадцы потерпели второе поражение кряду и значительно ухудшили положение в турнирной таблице.
В ещё одном матче группы В Норвегия легко переиграла Италию — 4:1.
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