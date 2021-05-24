«Нэшвилл» во втором овертайме вырвал победу у «Каролины», сравняв счёт в серии
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Завершился четвёртый матч сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев во втором овертайме со счётом 4:3
За «Нэшвилл» забивали Люк Канин (2), Райан Джохансен и Ник Казинс. Российский нападающий Яков Тренин завершил матч с показателем полезности «-2». За «Каролину» дубль в свой актив записал Брок Макгинн и ещё одну шайбу забросил Винсент Трочек. Российский форвард Андрей Свечников завершил матч с показателем полезности «-1».
Таким образом, счёт в серии стал 2:2. Серия проходит до четырёх побед. Следующий матч между «Нэшвиллом» и «Каролиной» пройдёт 25 мая в Роли.
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
23 мая 2021, воскресенье. 21:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Канин (Гранлунд, Эллис) – 00:57' (5x5) 1:1 Трочек (Нечас) – 18:03' (5x5) 2:1 Джохансен (Дюшейн, Экхольм) – 24:53' (5x5) 2:2 Макгинн (Лоренц, Мартинук) – 38:05' (5x5) 2:3 Макгинн (Мартинук, Стаал) – 40:13' (5x5) 3:3 Казинс (Хаула, Экхольм) – 43:15' (5x4) 4:3 Канин (Гранлунд, Йернкрок) – 96:10' (5x5)
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