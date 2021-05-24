Тарасенко оформил дубль в матче с «Колорадо». Это его первые очки в сезоне плей-офф НХЛ

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит четвёртый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. За «Сент-Луис» дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для россиянина это первые очки в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. В регулярном чемпионате он принял участие в 24 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 10 результативных передач.

Ранее в трёх матчах серии российский нападающий не набрал ни одного очка при трёх бросках и общем коэффициенте полезности «-7».

На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Колорадо». Серия проходит до четырёх побед.