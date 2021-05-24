Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сент-Луис» и выйти в следующий раунд Кубка Стэнли

Завершился четвёртый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Брэндон Саад, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Натан Маккиннон и российский нападающий Валерий Ничушкин За «Сент-Луис» дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко. Форвард Иван Барбашёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо». Таким образом, «Сент-Луис» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. Напомним, «Сент-Луис» по итогам регулярного чемпионата Западного дивизиона финишировал на четвёртом месте. «Колорадо», в свою очередь занял первое место.