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Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сент-Луис» и выйти в следующий раунд Кубка Стэнли

Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сент-Луис» и выйти в следующий раунд Кубка Стэнли
Максим Лесовой
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Брэндон Саад, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Натан Маккиннон и российский нападающий Валерий Ничушкин За «Сент-Луис» дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко. Форвард Иван Барбашёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо». Таким образом, «Сент-Луис» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. Напомним, «Сент-Луис» по итогам регулярного чемпионата Западного дивизиона финишировал на четвёртом месте. «Колорадо», в свою очередь занял первое место.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
24 мая 2021, понедельник. 00:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Тарасенко (О'Райлли) – 24:25' (5x5)   1:1 Саад (Макар, Грубауэр) – 31:37' (5x4)   1:2 Ландеског (Жирар, Рантанен) – 34:53' (5x5)   1:3 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 44:20' (5x5)   2:3 Тарасенко (Томас, О'Райлли) – 48:39' (5x4)   2:4 Маккиннон – 59:04' (en)   2:5 Ничушкин – 59:54' (en)
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