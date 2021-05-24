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Тарасенко после вылета «Сент-Луиса» из Кубка Стэнли рассказал о проблемах со здоровьем

Тарасенко после вылета «Сент-Луиса» из Кубка Стэнли рассказал о проблемах со здоровьем
Максим Лесовой
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко после вылета команды из Кубка Стэнли рассказал, что испытывал проблемы с пахом в конце сезона.

«Наш медицинский персонал проделал большую работу. Это было их заслугой — они помогли мне, подготовили к игре», — приводятся слова Тарасенко в «твиттере» Bally Sports Midwest.

Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» проиграл «Колорадо Эвеланш». Тарасенко в этой встрече оформил дубль. Это были его первые очки в четырёх играх сезона Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате он принял участие в 24 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 10 результативных передач.

Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо» и «Сент-Луис» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

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