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«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Бостону» и вылетел из Кубка Стэнли

«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Бостону» и вылетел из Кубка Стэнли
Максим Лесовой
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Завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Давид Пастрняк и Патрис Бержерон (дважды). Единственную шайбу за «Вашингтон» забросил Конор Шири. Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил 3 гола и отразил 16 бросков.

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Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона». Таким образом, «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
24 мая 2021, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Райлли) – 22:28' (5x5)   0:2 Бержерон (Райлли, Пастрняк) – 34:05' (5x5)   1:2 Шири (Оши, Орлов) – 40:11' (5x5)   1:3 Бержерон – 52:25' (5x5)
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