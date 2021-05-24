Овечкин: мы только что проиграли в плей-офф. Давайте поговорим о моем контракте позже

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после вылета своей команды из плей-офф Кубка Стэнли ответил на вопрос о новом контракте.

«Мы только что проиграли в серии плей-офф. Давайте поговорим о моём контракте и прочем позже», – цитирует Овечкина журналист Джей Джей Реган.

В пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Давид Пастрняк и Патрис Бержерон (дважды). Единственную шайбу за «Вашингтон» забросил Конор Шири. Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил 3 гола и отразил 16 бросков.

Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона». Таким образом, «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.