Беларусь получила компенсацию за перенос чемпионата мира из Минска

Беларусь получила от Международной федерации хоккея компенсацию за перенесенный из Минска чемпионат мира. Об этом заявил председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

«Мы со своей стороны получили компенсацию от Международной федерации хоккея, благодаря которой мы возместили все деньги в бюджет, затраченные на подготовку к чемпионату. Плюс, оставили даже какие-то деньги на развитие хоккея в нашей стране. Поэтому сегодня остается только нашим спортсменам быть более мотивированными в связи с потерей чемпионата мира, бороться в каждом матче и побеждать», — сказал Басков в интервью СТВ.

Сумма компенсации не называется. Ранее в ИИХФ сообщали, что компенсация за отмену турнира прописана в контракте.

В январе этого года ИИХФ сообщила о том, что Минск не примет, как планировалось, чемпионат мира 2021 года. В организации заявили, что она имеет право перенести турнир, если «организатор не может гарантировать безопасное проведение чемпионата мира».