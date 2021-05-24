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Скорее всего, Владимир Тарасенко не сыграет на чемпионате мира 2021 года за сборную России

Скорее всего, Владимир Тарасенко не сыграет на чемпионате мира 2021 года за сборную России
Сергей Емельянов
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко после поражения в первом раунде плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (0-4) поблагодарил врачей команды за то, что их усилия позволили ему сыграть в серии с «лавинами» и сообщил, что теперь ему необходимо время на полное восстановление. Таким образом, можно сделать вывод, что Тарасенко, скорее всего, не сможет присоединиться к сборной России на чемпионате мира 2021 года в Риге.

«У меня проблема с пахом, и нужно время, чтобы всё зажило. Спасибо медицинскому персоналу за то, что я смог выходить на лёд», — сказал Тарасенко на пресс-конференции.

Форвард «Сент-Луиса» забросил две шайбы в четвёртом матче с «Колорадо» (2:5, 0-4 в серии) и был признан второй звездой. Россиянин набрал первые очки в текущем плей-офф, всего он провёл четыре игры.

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