Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рукопожатия Овечкина и Хары с игроками «Бостона», судьи поддержали капитана «Вашингтона»

Рукопожатия Овечкина и Хары с игроками «Бостона», судьи поддержали капитана «Вашингтона»
Сергей Емельянов
Комментарии

Завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

После матча состоялась традиционная церемония рукопожатий игроков команд, центральной фигурой которой стал защитник «Вашингтона» Здено Хара, ранее на протяжении долгого времени являвшийся капитаном «Бостона». Российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин после вылета из плей-офф услышал несколько слов поддержки от одного из главных арбитров матча Жана Эбера.

Полное видео церемонии можно посмотреть здесь.

В составе победителей забивали Давид Пастрняк и Патрис Бержерон (дважды). Единственную шайбу за «Вашингтон» забросил Конор Шири. Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил 3 гола и отразил 16 бросков.

Овечкин провёл на льду почти полматча, но не спас «Вашингтон». Ждём его в сборной на ЧМ? Овечкин провёл на льду почти полматча, но не спас «Вашингтон». Ждём его в сборной на ЧМ?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021