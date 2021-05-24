Рукопожатия Овечкина и Хары с игроками «Бостона», судьи поддержали капитана «Вашингтона»

Завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

После матча состоялась традиционная церемония рукопожатий игроков команд, центральной фигурой которой стал защитник «Вашингтона» Здено Хара, ранее на протяжении долгого времени являвшийся капитаном «Бостона». Российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин после вылета из плей-офф услышал несколько слов поддержки от одного из главных арбитров матча Жана Эбера.

Полное видео церемонии можно посмотреть здесь.

В составе победителей забивали Давид Пастрняк и Патрис Бержерон (дважды). Единственную шайбу за «Вашингтон» забросил Конор Шири. Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил 3 гола и отразил 16 бросков.