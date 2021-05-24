Беларусь и Казахстан сотворили сенсации, Канада снова проиграла. Главные новости ЧМ-2021

Беларусь сенсационно обыграла Швецию, Казахстан впервые в истории выиграл у Финляндии, а Канада снова проиграла — главные новости третьего игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».

1. Беларусь сенсационно обыграла Швецию в матче чемпионата мира.

2. Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию, одержав победу в матче ЧМ

3. Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал победу над Финляндией

4. «Так и должно быть». Кожевников — о победах Латвии, Беларуси и Казахстана на старте ЧМ

5. Сборная США обыграла Канаду на ЧМ-2021, у «кленовых листьев» это второе поражение подряд

6. Победная раздевалка сборной Беларуси после исторического матча со Швецией на ЧМ

7. Швеция, Чехия и Канада не одержали ни одной победы в шести матчах чемпионата мира

8. «Теперь победа или смерть». Белорусы довели бедных шведов до крайности на ЧМ

9. Защитник Беларуси получил тяжёлую травму в матче со Швецией, его унесли на носилках

10. Без Григоренко с Окуловым и в режиме изоляции. Как сборная России готовится к словакам

11. Какая из сборных сотворит главную сенсацию на чемпионате мира — 2021?