Беларусь и Казахстан сотворили сенсации, Канада снова проиграла. Главные новости ЧМ-2021

Беларусь сенсационно обыграла Швецию, Казахстан впервые в истории выиграл у Финляндии, а Канада снова проиграла — главные новости третьего игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».
1. Беларусь сенсационно обыграла Швецию в матче чемпионата мира.
2. Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию, одержав победу в матче ЧМ
3. Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал победу над Финляндией
4. «Так и должно быть». Кожевников — о победах Латвии, Беларуси и Казахстана на старте ЧМ
5. Сборная США обыграла Канаду на ЧМ-2021, у «кленовых листьев» это второе поражение подряд
6. Победная раздевалка сборной Беларуси после исторического матча со Швецией на ЧМ
7. Швеция, Чехия и Канада не одержали ни одной победы в шести матчах чемпионата мира
8. «Теперь победа или смерть». Белорусы довели бедных шведов до крайности на ЧМ
9. Защитник Беларуси получил тяжёлую травму в матче со Швецией, его унесли на носилках
10. Без Григоренко с Окуловым и в режиме изоляции. Как сборная России готовится к словакам
11. Какая из сборных сотворит главную сенсацию на чемпионате мира — 2021?
- 24 мая 2021
-
07:30
-
07:00
-
06:33
-
06:00
-
03:10
-
00:43
- 23 мая 2021
-
23:28
-
23:13
-
22:52
-
22:30
-
22:25
-
22:11
-
21:55
-
21:31
-
21:22
-
21:12
-
21:07
-
21:01
-
20:37
-
20:34
-
20:26
-
20:09
-
19:58
-
19:36
-
19:22
-
19:14
-
19:07
-
18:50
-
18:46
-
18:30
-
18:00
-
17:41
-
17:25
-
17:05
-
16:40