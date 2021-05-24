Главный тренер «Вашингтона»: я бы хотел думать, что Овечкин вернётся, это его команда

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о будущем капитана Александра Овечкина в команде.

«Что ж, я бы хотел думать, что он вернётся. Это его команда», — цитирует Лавиолетта журналист The Washington Post Саманта Пелл.

Контракт 35-летнего россиянина с «Кэпиталз» истекает по окончании текущего сезона.

Напомним, в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Таким образом, «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. В составе «Кэпиталз» кроме Овечкина выступают голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.

В случае приезда Овечкина на чемпионат мира – 2021 в Латвию, он сможет взять номер «8», под которым традиционно играет за «Кэпиталз» и сборную России.