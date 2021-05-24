Самсонов проиграл все три матча в этом плей-офф, процент отражённых бросков меньше 90

Завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Единственную шайбу за «Вашингтон» забросил Конор Шири. Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил 3 гола и отразил 16 бросков.

Для 24-летнего Самсонова это поражение стало третьим в трёх матчах плей-офф НХЛ. Российский вратарь завершил серию с «Бостоном» с коэффициентом надёжности 2,99 и процентом отражённых бросков 89,9.