Тарасенко — о 0-4 в серии с «Колорадо»: никаких оправданий быть не может. Это позор

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал поражение в серии первого раунда с «Колорадо Эвеланш» (0-4).

«Если честно, я сейчас не готов отвечать на вопросы. Потому что ответ такой — никаких оправданий быть не может. Я могу говорить что угодно, отмечать, что мы недостаточно старательно боролись, но это ничего не изменит. Это позор. В плей-офф всегда сложно проигрывать, но особенно вот так. Слов нет, вы сами всё видели», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ в русской версии.

Форвард «Сент-Луиса» забросил две шайбы в четвёртом матче с «Колорадо» (2:5, 0-4 в серии) и был признан второй звездой. Россиянин набрал первые очки в текущем плей-офф, всего он провёл четыре игры. После последнего матча Тарасенко также рассказал о проблемах со здоровьем.