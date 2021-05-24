Главный тренер «Каролины» прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Нэшвиллом»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги четвёртого матча первого раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:4 2ОТ).
«Я думал, что мы играли великолепно. Чувствовалось, что мы играли лучше большую часть игры. В дополнительное время казалось, что мы находимся на их половине. Мы не смогли найти способ забить, но мне нравится, как играли наши парни», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
За «Нэшвилл» забивали Люк Канин (2), Райан Джохансен и Ник Казинс. Российский нападающий Яков Тренин завершил матч с показателем полезности «-2». За «Каролину» дубль в свой актив записал Брок Макгинн и ещё одну шайбу забросил Винсент Трочек. Российский форвард Андрей Свечников завершил матч с показателем полезности «-1».
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