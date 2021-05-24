Лавиолетт прокомментировал вылет «Вашингтона» из плей-офф в первом раунде

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о поражении в серии с «Бостон Брюинз» и выразил надежду, что Александр Овечкин останется в команде в следующем сезоне.



«Первые три встречи были ровными и могли завершиться любым образом. Оглядываясь назад, скажу, что мне не понравились действия команды в четвёртом матче серии. Сегодня ребята пытались, боролись, соревновались… Но мы не смогли победить. В целом мы были недостаточно хороши.



Всегда есть надежда на дальнейший проход по сетке плей-офф. И когда этого не происходит, наступает разочарование. В этом нет никаких сомнений. В нашей раздевалке сейчас нет человека, который не был бы грустным. Для команды, которая довольно стабильно забивала на протяжении всего регулярного чемпионата, благодаря чему мы и попали в плей-офф, всегда найдётся такое место в сезоне, когда она попадает в ситуацию голевой засухи. С нами это произошло в первом раунде плей-офф, но я думаю, что необходимо отдать должное игре соперника и действиям их вратаря.



Отменённый гол Эллера после атаки вратаря со стороны Кузнецова? Я не думаю, что взятый челлендж повлиял бы на решение в нашу пользу. После просмотра момента сложилось ощущение, что наш игрок инициировал контакт, поэтому мы и не стали спорить.



Нас подвели голкиперы? Я не думаю, что игра наших вратарей стала причиной того, что мы не смогли выйти во второй раунд», — сказал Лавиолетт.