Форвард «Вашингтона» Бекстрём объяснил, в чём причина вылета «Кэпиталз» из плей-офф

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём ответил на вопрос о главной причине поражения столичной команды в первом раунде плей-офф.



«На протяжении всей серии мы испытывали трудности с началом атаки и выводом шайбы в среднюю зону в условиях жёсткого прессинга. Нам было трудно попасть в зону „Бостона“. Нас подвели травмы? Мы все играли в хоккей. И я уверен, что в это время года в каждой команде лиги есть травмированные, так что это не оправдание», — сказал Бекстрём.

Напомним, ранее завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона». Таким образом, «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.