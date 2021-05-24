Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» Бекстрём объяснил, в чём причина вылета «Кэпиталз» из плей-офф

Форвард «Вашингтона» Бекстрём объяснил, в чём причина вылета «Кэпиталз» из плей-офф
Владимир Лаевский
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём ответил на вопрос о главной причине поражения столичной команды в первом раунде плей-офф.

«На протяжении всей серии мы испытывали трудности с началом атаки и выводом шайбы в среднюю зону в условиях жёсткого прессинга. Нам было трудно попасть в зону „Бостона“. Нас подвели травмы? Мы все играли в хоккей. И я уверен, что в это время года в каждой команде лиги есть травмированные, так что это не оправдание», — сказал Бекстрём.

Напомним, ранее завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона». Таким образом, «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Это отстой». Что сказали Овечкин и «Вашингтон» после провала в плей-офф Кубка Стэнли «Это отстой». Что сказали Овечкин и «Вашингтон» после провала в плей-офф Кубка Стэнли
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021