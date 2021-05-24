Форвард «Вашингтона» Бекстрём объяснил, в чём причина вылета «Кэпиталз» из плей-офф

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём ответил на вопрос о главной причине поражения столичной команды в первом раунде плей-офф.
«На протяжении всей серии мы испытывали трудности с началом атаки и выводом шайбы в среднюю зону в условиях жёсткого прессинга. Нам было трудно попасть в зону „Бостона“. Нас подвели травмы? Мы все играли в хоккей. И я уверен, что в это время года в каждой команде лиги есть травмированные, так что это не оправдание», — сказал Бекстрём.
Напомним, ранее завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона». Таким образом, «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.
- 24 мая 2021
-
09:19
-
09:05
-
08:56
-
08:56
-
08:55
-
08:40
-
08:20
-
07:45
-
07:34
-
07:30
-
07:09
-
07:08
-
07:05
-
07:00
-
06:56
-
06:33
-
06:13
-
06:00
-
05:52
-
05:32
-
04:45
-
03:50
-
03:10
-
02:49
-
02:27
-
01:51
-
00:43
- 23 мая 2021
-
23:28
-
23:13
-
22:52
-
22:30
-
22:25
-
22:11
-
21:55
-
21:31