Самсонов, Орлов и Тарасенко сыграют за сборную России на чемпионате мира-2021

Несколько игроков из Национальной хоккейной лиги присоединятся к сборной России, выступающей на чемпионате мира-2021 в столице Латвии — Риге, сообщает пресс-служба ФХР.

Состав российской команды пополнят игроки «Вашингтон Кэпиталз»: вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. Кроме того, к сборной присоединится нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

Ранее завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона». Таким образом, «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение в матче с «Колорадо Эвеланш». Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо». Соответственно, «Сент-Луис» также вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.