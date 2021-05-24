Стала известно, почему сборная России не стала держать место в заявке на ЧМ для Капризова

По информации «Чемпионата», сборная России не стала держать место в заявке для нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова из-за отсутствия у нападающего шенгенской визы. На решение этого вопроса ушло бы какое-то время, а учитывая то, что «Миннесота» ещё продолжает борьбу в плей-офф Кубка Стэнли, и жёсткие правила COVID-протокола ИИХФ, Капризов смог бы сыграть за сборную только после начала плей-офф ЧМ.

Напомним, что если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После прохождения трёхдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам. Затем в течение трёх дней их ждёт ежедневное тестирование на COVID. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.