Главный тренер «Уайлд» — о серии с «Вегасом»: мы не можем проложить шайбе путь в ворота

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон после матча 1-го раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (0:4, 1-3 в серии) отметил игру голкипера «рыцарей» Марка-Андре Флёри.
«Флёри сыграл феноменально, но в течение всего сезона мы здорово смотрелись в матчах против отличных вратарей, и мы забивали. Сейчас же мы просто не можем проложить шайбе путь в ворота», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, вчера, 23 мая, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась уверенной победой «рыцарей» со счётом 4:0, которая позволила им увеличить отрыв в серии — 3-1. Таким образом, «Миннесота» находится в одном поражении от вылета из плей-офф.
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