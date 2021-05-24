Главный тренер «Уайлд» — о серии с «Вегасом»: мы не можем проложить шайбе путь в ворота

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон после матча 1-го раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (0:4, 1-3 в серии) отметил игру голкипера «рыцарей» Марка-Андре Флёри.



«Флёри сыграл феноменально, но в течение всего сезона мы здорово смотрелись в матчах против отличных вратарей, и мы забивали. Сейчас же мы просто не можем проложить шайбе путь в ворота», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, вчера, 23 мая, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась уверенной победой «рыцарей» со счётом 4:0, которая позволила им увеличить отрыв в серии — 3-1. Таким образом, «Миннесота» находится в одном поражении от вылета из плей-офф.