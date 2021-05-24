Басков: буду надеяться, что когда-нибудь и белорусы сыграют в финале чемпионата мира

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал сенсационные результаты на ЧМ-2021.



«Главный тренер нашей сборной — это человек такого глубокого поколения X. Я не знаю насчёт суеверия, но, по крайней мере, он ориентирован на результат, и я уверен, что он сделает всё возможное и найдёт любые инструменты для того, чтобы мотивировать команду на будущие победы.



Что касается финала, то, мне кажется, этот чемпионат будет очень непредсказуемым. Он уже непредсказуемый. Сегодня мы видим, как команды из первой четвёрки проигрывают, скажем так, не фаворитам. И это ещё не конец, всё интересное впереди. Поэтому просто буду очень надеяться, что когда-нибудь и мы, белорусы, будем играть в финале», — приводит слова Баскова телеканал «СТВ».



Отметим, что по состоянию на 24 мая в плей-офф ЧМ-2021 не попадают сборные Канады, США, Чехии и Швеции.