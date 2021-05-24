Крикунов: приезд Самсонова, Орлова и Тарасенко — отличное усиление сборной России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказал своё мнение относительно игроков, которые готовы приехать на чемпионат мира после вылета из Кубка Стэнли.

«В отличие от Александра Овечкина, который не приедет в сборную по двум причинам: из-за травмы, полученной в последних матчах сезона в НХЛ и отсутствия контракта, — два его партнёра по заокеанскому клубу, вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов, а также форвард Владимир Тарасенко, – это, бесспорно, отличное усиление нашей сборной. Нападающий «Сент-Луиса» должен стать стержнем первой тройки атаки. Судя по последним играм в НХЛ, Тарасенко находится в весьма неплохой форме.

Что касается Орлова, то, по-моему, ещё не было чемпионата мира, на который он бы не приехал при наличии возможности. У него отличный бросок, и нет сомнения, что тренеры будут активно использовать его при игре в большинстве. А габаритный вратарь Илья Самсонов должен вселить уверенность полевым игрокам. Этот голкипер имеет большой международный опыт, плюс ко всему, за последние два сезона он значительно прибавил», — сказал Крикунов «Чемпионату».