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Крикунов: главное в матче со словаками — настрой. Чтоб не получилось, как у Канады, Швеции

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Крикунов: главное в матче со словаками — настрой. Чтоб не получилось, как у Канады, Швеции
Владимир Лаевский
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился своим мнением о третьем сопернике нашей команды на чемпионате мира — о сборной Словакии.

«Для сборной Словакии наша команда — первый серьёзный соперник на чемпионате мира. За последние годы она несколько сдала свои позиции, а ведь мы помним, что в начале 2000-х словаки были даже чемпионами мира. Сейчас это команда — середняк, выступает нестабильно. То может дать бой фавориту, то с огромным трудом обыгрывает тех, кто значительно слабее их.

Но, у нас свои задачи. Нам нужно играть, тренировать сочетания, искать варианты для усиления игры. Самое главное — настрой, чтобы не получилось то, что произошло с Канадой, Чехией или Швецией, уступившим сборным, заведомо слабее их. К слову, на данный момент эти три команды находятся за пределами зоны плей-офф. Уверен, что наши ребята все прекрасно понимают и на игру со словаками выйдут с таким же настроем, как и на матч с Великобританией. В обороне сыграют строго, а в атаке порадуют результативностью", — сказал Крикунов «Чемпионату».

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