В ФХРБ вспомнили победу над Россией и другие случаи, когда белорусы удивляли хоккейный мир

Официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь вспомнил победу своей сборной в матче с Россией, а также другие случаи, когда белорусы удивляли хоккейный мир на чемпионатах мира или Олимпийских играх.
«В 2000-м россияне очень серьёзно настраивались на чемпионат мира. Турнир проходил в Санкт-Петербурге – и провалить его хозяева не имели никакого права. От звёздного состава во главе с Павлом Буре ждали только золота. Но россияне обескуражили всех своих фанатов — лишь 11-е место и пролет мимо плей-офф.
Как и в воскресной игре со шведами, исход решил одна шайба. Только россиянам забросили в начале. На 12-й минуте Алексей Калюжный протащил шайбу в чужую зону, а Владимир Цыплаков прицельно стрельнул из левого круга вбрасывания. Андрей Мезин отразил 31 бросок и оформил шат-аут», — говорится на сайте.
Кроме того, были упомянуты следующие матчи: Швеция – Беларусь – 3:4 (ОИ-2002, четвертьфинал), Финляндия – Беларусь – 1:2 Б (ЧМ-2009, второй групповой этап), США – Беларусь – 2:5 (ЧМ-2015, групповой этап), Швеция – Беларусь – 0:1 (ЧМ-2021, групповой этап).
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