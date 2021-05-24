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В ФХРБ вспомнили победу над Россией и другие случаи, когда белорусы удивляли хоккейный мир

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В ФХРБ вспомнили победу над Россией и другие случаи, когда белорусы удивляли хоккейный мир
Владимир Лаевский
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Официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь вспомнил победу своей сборной в матче с Россией, а также другие случаи, когда белорусы удивляли хоккейный мир на чемпионатах мира или Олимпийских играх.

«В 2000-м россияне очень серьёзно настраивались на чемпионат мира. Турнир проходил в Санкт-Петербурге – и провалить его хозяева не имели никакого права. От звёздного состава во главе с Павлом Буре ждали только золота. Но россияне обескуражили всех своих фанатов — лишь 11-е место и пролет мимо плей-офф.

Как и в воскресной игре со шведами, исход решил одна шайба. Только россиянам забросили в начале. На 12-й минуте Алексей Калюжный протащил шайбу в чужую зону, а Владимир Цыплаков прицельно стрельнул из левого круга вбрасывания. Андрей Мезин отразил 31 бросок и оформил шат-аут», — говорится на сайте.

Кроме того, были упомянуты следующие матчи: Швеция – Беларусь – 3:4 (ОИ-2002, четвертьфинал), Финляндия – Беларусь – 1:2 Б (ЧМ-2009, второй групповой этап), США – Беларусь – 2:5 (ЧМ-2015, групповой этап), Швеция – Беларусь – 0:1 (ЧМ-2021, групповой этап).

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