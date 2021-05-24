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Николишин — о вызове в сборную игроков НХЛ: при плохом раскладе сделают козлами отпущения

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Николишин — о вызове в сборную игроков НХЛ: при плохом раскладе сделают козлами отпущения
Максим Пахомов
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Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о вызове в сборную России на ЧМ трёх игроков из НХЛ: Ильи Самсонова, Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко.

«По мне так вообще не надо было никого приглашать в сборную, а играть теми, кто есть. Какой смысл? Сейчас им сидеть в карантине, они не будут тренироваться. Понятно, что на сегодняшний день они сильнее, хотя судить сложно. Смысла дёргать ребят не было — есть разница во времени, совсем другой хоккей, такая адаптация требует времени. Пацаны приедут, не дай бог сыграют неудачно, и их обвинят во всех грехах. Этот момент меня напрягает — если приезжать в сборную, то к первому дню. При неудачном раскладе их опять сделают козлами отпущения. Не понимаю этого вызова, но это дела сборной и их решения» — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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