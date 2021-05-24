В матче Швейцария — Дания установлен рекорд чемпионатов мира

На чемпионате мира в Риге (Латвия) состоялся очередной матч группы А. Сборная Швейцарии встречалась с Данией. Матч завершился победой швейцарцев с минимальным счётом.
Как отмечается на официальном сайте ИИХФ, в этой встрече сборная Швейцарии позволила сопернику нанести по своим воротам всего четыре броска При этом датчане до последнего сохраняли шанс спасти матч и уступили всего 0:1. Это абсолютный рекорд ЧМ, до этого наименьшее количество бросков за один матч равнялось — семи. Это было в трёх матчах:
4 мая 1992 г. — Швейцария — Чехословакия
28 апреля 2003 г. — Словения — Финляндия
6 мая 2017 г. — Беларусь — Чехия
Напомним, уже на 14-й минуте Тимо Майер открыл счёт. Но этот точный бросок так и остался единственным в матче. Сборная Швейцарии одержала уже вторую победу на турнире.
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