Бывший президент Эстонии призвал Международную федерацию хоккея отстранить Беларусь от ЧМ

Бывший президент Эстонии, политик и дипломат Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге чемпионате мира-2021.
«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге чемпионате мира.
Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия», — приводит слова Ильвеса Delfi.
Напомним, вчера, 23 мая, самолёт, который летел по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолёта находился Роман Протасевич, который был задержан.
Ранее на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия), состоялись очередные матчи группового этапа. В группе А встречались сборные Швеции и Беларуси. Матч закончился победой белорусов со счётом 1:0.
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