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Бывший президент Эстонии призвал Международную федерацию хоккея отстранить Беларусь от ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Бывший президент Эстонии призвал Международную федерацию хоккея отстранить Беларусь от ЧМ
Владимир Лаевский
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Бывший президент Эстонии, политик и дипломат Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге чемпионате мира-2021.

«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге чемпионате мира.

Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия», — приводит слова Ильвеса Delfi.

Напомним, вчера, 23 мая, самолёт, который летел по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолёта находился Роман Протасевич, который был задержан.

Ранее на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия), состоялись очередные матчи группового этапа. В группе А встречались сборные Швеции и Беларуси. Матч закончился победой белорусов со счётом 1:0.

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