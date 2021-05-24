Бывший президент Эстонии призвал Международную федерацию хоккея отстранить Беларусь от ЧМ

Бывший президент Эстонии, политик и дипломат Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге чемпионате мира-2021.

«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге чемпионате мира.



Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия», — приводит слова Ильвеса Delfi.

Напомним, вчера, 23 мая, самолёт, который летел по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолёта находился Роман Протасевич, который был задержан.

Ранее на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия), состоялись очередные матчи группового этапа. В группе А встречались сборные Швеции и Беларуси. Матч закончился победой белорусов со счётом 1:0.