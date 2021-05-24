Кожевников: «Уайлд» не отпустили бы Капризова на ЧМ, на кону его главный контракт в жизни

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил, почему Капризов не смог бы приехать на чемпионат мира-2021.
«Почему в сборной не стали ждать Капризова? Думаю, здесь был вопрос времени, нужно скорее заявлять игроков, чтобы они сумели выйти на лёд в плей-офф. Кириллу же давайте пожелаем удачи. Он отличный нападающий, пусть проявит себя в плей-офф, покажет, каких игроков готовит Россия. «Вегас» — сильная команда, но «Миннесота» ещё может зацепиться за серию.
Думаю, что клуб Капризова не отпустил бы его в сборную. У него заканчивается контракт, и сейчас надо подписывать новый. А там большие цифры. Его подпишут лет на восемь, и в год он будет получать 8-9 миллионов. Так что на кону главный контракт в жизни и вся карьера в НХЛ, а в сборной Кирилл ещё сыграет", — сказал Кожевников «Чемпионату».
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