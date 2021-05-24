Кагарлицкий объяснил решение перейти в «Ак Барс»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий объяснил, почему решил подписать контракт с «Ак Барсом».



«Я прекрасно знаю, куда перехожу — клуб каждый год ставит себе высокие задачи. Это один из главных претендентов за Кубок Гагарина каждый год.



Я наблюдал за финалом Востока в этом году и думаю, что Казань взяла бы Кубок Гагарина, если бы прошла дальше. Очень хочу помочь «Ак Барсу» победить. Я много говорил с ребятами, игравшими в Казани. Все утверждают, что это отличный город и отличный клуб.



Мы до сих пор общаемся с Ильёй Никулиным, и он очень советовал мне ехать в «Ак Барс». Сказал, что ни секунды не пожалею, если поеду в Казань. Меня видели в лиге и знают, на что я способен. Я уже тренируюсь, выхожу на лёд и в зал, готов на полную. Жду начала сезона и надеюсь оправдать ожидания болельщиков «Ак Барса», — приводит слова форварда сайт казанцев.



Кагарлицкий подписал контракт с «Ак Барсом» до 30 апреля 2022 года.

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