Ник Бэйлен: Гатиятулин знает, как правильно общаться с игроками

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен рассказал об изменениях, которые произошли в клубе с возвращением на пост главного тренера Анвара Гатиятулина.

«Возвращение Анвара Гатиятулина сыграло большую роль. Он очень спокойный, что имеет большое значение в течение сезона. Мне лично нравится играть под его руководством. Спокойствие не значит, что ему всё равно. Гатиятулин как никто другой хочет побеждать. Но зачем для этого паниковать, кричать?

Он знает, как правильно общаться с игроками. Сергей Калинин стал настоящим лидером в раздевалке, он хорошо говорит на двух языках. У нас было два отличных вратаря, которые серьёзно помогали нам в матчах, в которых мы не могли забрасывать много шайб», — цитирует Бэйлена пресс-служба «Трактора».