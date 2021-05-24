ИИХФ — о сейве Проворова: мы не знали, что находимся на футбольном матче

Пресс-служба ИИХФ отреагировала на отличную игру защитника сборной России Ивана Проворова в матче со сборной Словакии на чемпионате мира. В ходе одной из атак словаков Проворов отразил шайбу головой. При этом, скорее, стоит говорить, что соперник попал в голову россиянину.

«Иван Проворов, мы не знали, что находимся на футбольном матче», — говорится в «твиттере» ИИХФ.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Словакия – Россия.

Сборные России и Словакии возглавляют турнирную таблицу группы А. Обе команды набрали по шесть очков.

Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1). Сборная Словакии нанесла поражения Беларуси (5:2) и Великобритании (2:1).

Помимо России и Словакии, в группе А выступают также сборные Швейцарии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Великобритании.

3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Напомним, действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.