Словакия открыла счёт в матче с Россией на ЧМ

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) в эти минуты проходит матч группы А. Встречаются сборные Словакии и России. На 30-й минуте счёт в матче открыл Милош Келемен, которому ассистировал Милош Роман. Сборная Словакии ведёт в счёте.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Словакия – Россия.

Сборные России и Словакии возглавляют турнирную таблицу группы А. Обе команды набрали по шесть очков.

Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1). Сборная Словакии нанесла поражения Беларуси (5:2) и Великобритании (2:1).

Помимо России и Словакии, в группе А выступают также сборные Швейцарии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Великобритании.

3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.