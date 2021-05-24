Статистика второго периода матча Словакия — Россия: словаки перебросали россиян

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) в эти минуты проходит матч группы А. Встречаются сборные Словаки и России. После второго периода счёт в матче ничейный — 1:1.

В первом периоде россияне нанесли 12 бросков в створ ворот, а словаки — 11. Команды заработали по одному удалению, набрав по две штрафные минуты. Россияне выиграли 9 вбрасываний, а словаки — 8. Отметим, что россияне впервые на чемпионате мира не смогли забросить шайбу в течение периода.

Во втором периоде словаки нанесли 10 бросков, а россияне — 7. Подопечные Валерия Брагина не удалялись, а у соперника было одно двухминутное удаление.

При этом словаки открыли счёт. На 30-й минуте отличился Милош Клемен. Но уже через минуту Александр Барабанов сравнял счёт.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Словакия – Россия.

Сборные России и Словакии возглавляют турнирную таблицу группы А. Обе команды набрали по шесть очков.