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Ротенберг объяснил, почему в сборной России решили не ждать Капризова

Ротенберг объяснил, почему в сборной России решили не ждать Капризова
Антон Мозговой
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с форвардом «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым. Ранее стало известно, что в сборной России уже не ждут Капризова на чемпионат мира, который проходит в Риге.

«Он завтра играет, а у нас очень сжатые сроки, при которых даже один день имеет большую разницу.

Вопрос визы тоже стоит на повестке, так как без неё потребуются два дополнительных дня. Также всегда возникают вопросы по клубу, так как у Капризова заканчивается контракт, ему предстоят серьёзные переговоры, поэтому мы не можем рисковать.

С Капризовым я разговаривал позавчера, он всегда готов приезжать в сборную и имеет желание. Поэтому здесь стоит только вопрос сроков, в этой ситуации мы выбирали, исходя из всех факторов», — цитирует Ротенберга ТАСС.

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