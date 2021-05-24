Басков: замена флага Беларуси — попытка политизировать мировой хоккейный форум

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал замену флага страны в Риге (Латвия), где проходит чемпионат мира. Ранее стало известно, что власти Риги заменили белорусский флаг на красно-белую оппозиционную символику. Флаг находился на площади, где расположены флаги всех стран-участниц мирового первенства.

«Федерация хоккея Беларуси считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим нашу страну. Как мы неоднократно подчёркивали ранее, наша команда поехала на турнир, чтобы доказать состоятельность нашей страны на спортивной площадке, а не с политической трибуны, на которую всячески пытались её затащить ещё в период подготовки к совместному с Латвией проведению чемпионата. Мы глубоко возмущены, что в отсутствие политического инструментария, представители зарубежных государств считают возможным сделать спорт площадкой политических разбирательств.

В настоящее время мы уже направили официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея господина Рене Фазеля, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии. Замена государственного флага Республики Беларусь в пуле флагов стран-участниц турнира и официальных символов чемпионата является ничем иным как попыткой политизировать мировой хоккейный форум в Риге и прямо противоречит спортивному характеру чемпионата», — приводит слова Баскова пресс-служба ФХБ.