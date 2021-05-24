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«Проиграли и проиграли, чего тут такого?» Николишин — о поражении России от Словакии

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Проиграли и проиграли, чего тут такого?» Николишин — о поражении России от Словакии
Салават Муртазин
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Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о поражении сборной России в матче чемпионата мира со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 1:3.

«Проиграли и проиграли, чего тут такого? Никакого криминала не вижу, это же групповой этап. Выявились ошибки: надо работать над ними, исправлять и идти дальше. Впереди четыре встречи в группе.

Словаки играли быстрее: как в принятии решений, так и в исполнении технических элементов. Что касается России, нам не хватило креатива в атаке: всё же сказалась потеря Григоренко. Мишка в этом плане придаёт сборной определённую глубину. Местами понравился Андрей Кузьменко: хорошо сохранял, отдавал да угрожал по воротам соперника.

Расстраиваться не вижу смысла. Словакия — молодая и мощная команда. Мы об этом знали, да и перед игрой говорили. Ничего удивительного в этом нет. Надо уметь играть как с разными соперниками, так и в разных ситуациях. Проигрыш словакам — это урок, из которого надо сделать правильные выводы. Посыпать голову пеплом абсолютно не стоит. Лучше проиграть сейчас, чем в плей-офф», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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