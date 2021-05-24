«Проиграли и проиграли, чего тут такого?» Николишин — о поражении России от Словакии

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о поражении сборной России в матче чемпионата мира со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 1:3.
«Проиграли и проиграли, чего тут такого? Никакого криминала не вижу, это же групповой этап. Выявились ошибки: надо работать над ними, исправлять и идти дальше. Впереди четыре встречи в группе.
Словаки играли быстрее: как в принятии решений, так и в исполнении технических элементов. Что касается России, нам не хватило креатива в атаке: всё же сказалась потеря Григоренко. Мишка в этом плане придаёт сборной определённую глубину. Местами понравился Андрей Кузьменко: хорошо сохранял, отдавал да угрожал по воротам соперника.
Расстраиваться не вижу смысла. Словакия — молодая и мощная команда. Мы об этом знали, да и перед игрой говорили. Ничего удивительного в этом нет. Надо уметь играть как с разными соперниками, так и в разных ситуациях. Проигрыш словакам — это урок, из которого надо сделать правильные выводы. Посыпать голову пеплом абсолютно не стоит. Лучше проиграть сейчас, чем в плей-офф», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 24 мая 2021
-
19:24
-
19:22
-
19:18
-
19:13
-
19:08
-
19:05
-
18:57
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:31
-
18:15
-
18:12
-
18:03
-
17:55
-
17:51
-
17:40
-
17:29
-
17:24
-
17:12
-
16:55
-
16:51
-
16:38
-
16:03
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
14:52
-
14:45
-
14:11
-
14:00
-
13:54
-
13:50
-
13:25
-
13:06