«Проиграли и проиграли, чего тут такого?» Николишин — о поражении России от Словакии

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о поражении сборной России в матче чемпионата мира со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 1:3.

«Проиграли и проиграли, чего тут такого? Никакого криминала не вижу, это же групповой этап. Выявились ошибки: надо работать над ними, исправлять и идти дальше. Впереди четыре встречи в группе.

Словаки играли быстрее: как в принятии решений, так и в исполнении технических элементов. Что касается России, нам не хватило креатива в атаке: всё же сказалась потеря Григоренко. Мишка в этом плане придаёт сборной определённую глубину. Местами понравился Андрей Кузьменко: хорошо сохранял, отдавал да угрожал по воротам соперника.

Расстраиваться не вижу смысла. Словакия — молодая и мощная команда. Мы об этом знали, да и перед игрой говорили. Ничего удивительного в этом нет. Надо уметь играть как с разными соперниками, так и в разных ситуациях. Проигрыш словакам — это урок, из которого надо сделать правильные выводы. Посыпать голову пеплом абсолютно не стоит. Лучше проиграть сейчас, чем в плей-офф», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.