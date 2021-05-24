Каменев — о поражении России: наверное, недонастроились сегодня, вышли расхлябанными

Нападающий сборной России Владислав Каменев подвёл итоги встречи против команды Словакии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (1:3).
«Наверное, недонастроились сегодня, вышли расхлябанными, можно сказать. Потом поймали свой ритм, лучше заиграли, но не получилось реализовать моменты, хотя их было достаточно. Надо было похитрее нам играть, больше «поливать» по воротам и какую-нибудь шайбу заковырять», — передаёт слова Каменева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, после этой победы сборная Словакии обошла команду России в турнирной таблице и расположилась на первой строчке группы А. Словаки одержали третью победу в трёх матчах на турнире, набрав девять очков. Для сборной России это поражение стало первым. В активе российской команды — шесть очков после трёх игр.
- 24 мая 2021
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