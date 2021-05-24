Проворов: на этом ЧМ побеждает тот, кто больше хочет. Надо настраиваться на каждый матч

Защитник сборной России Иван Проворов подвёл итоги матча группового этапа чемпионата мира со сборной Словакии. Встреча закончилась победой словаков со счётом 3:1.

«Самый главный вывод из матча со словаками — нужно начинать с первых минут, нет времени раскачиваться на этом турнире. Надо поменьше совершать потерь в средней зоне, похитрее играть в нападении, а иногда — наоборот, попроще. Не стремиться забить красивый гол, а просто набрасывать и добивать. Сделаем выводы и подойдём готовыми к следующей игре.

Я выбил шайбу головой? Да, там защитник бросил от синей линии, шайба полетела высоко, а я смотрел за игроком на пятачке. Рукой не успел поймать, пришлось реагировать и отбивать в сторону от ворот головой.

Много сенсаций на ЧМ? Прошедший год для всех был непростой. У всех равные условия, поэтому все готовились, все хотят выиграть. Побеждает тот, кто больше хочет. Мы должны настраиваться на каждую игру, как на последнюю, и тогда всё получится.

Приезд Орлова, Самсонова и Тарасенко? Это хорошая новость, они отличные игроки, они нам смогут помочь», — передаёт слова Проворова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.