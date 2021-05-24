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Проворов: на этом ЧМ побеждает тот, кто больше хочет. Надо настраиваться на каждый матч

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Проворов: на этом ЧМ побеждает тот, кто больше хочет. Надо настраиваться на каждый матч
Лев Лукин
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Защитник сборной России Иван Проворов подвёл итоги матча группового этапа чемпионата мира со сборной Словакии. Встреча закончилась победой словаков со счётом 3:1.

«Самый главный вывод из матча со словаками — нужно начинать с первых минут, нет времени раскачиваться на этом турнире. Надо поменьше совершать потерь в средней зоне, похитрее играть в нападении, а иногда — наоборот, попроще. Не стремиться забить красивый гол, а просто набрасывать и добивать. Сделаем выводы и подойдём готовыми к следующей игре.

Я выбил шайбу головой? Да, там защитник бросил от синей линии, шайба полетела высоко, а я смотрел за игроком на пятачке. Рукой не успел поймать, пришлось реагировать и отбивать в сторону от ворот головой.

Много сенсаций на ЧМ? Прошедший год для всех был непростой. У всех равные условия, поэтому все готовились, все хотят выиграть. Побеждает тот, кто больше хочет. Мы должны настраиваться на каждую игру, как на последнюю, и тогда всё получится.

Приезд Орлова, Самсонова и Тарасенко? Это хорошая новость, они отличные игроки, они нам смогут помочь», — передаёт слова Проворова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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