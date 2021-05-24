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Брагин: правда в словах Каменева о расхлябанности сборной России есть

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Брагин: правда в словах Каменева о расхлябанности сборной России есть
Павел Панышев
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился мнением о поражении своей команды в матче чемпионата мира со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 3:1.

«Правда в словах Каменева о расхлябанности сборной России есть. Мы теперь знаем, как работать в этом плане. Соперник выиграл за счёт хорошей самоотдачи. Это для нас хороший урок. Без полной самоотдачи никого не обыграть.

У Кузьменко пока не могу точно сказать по его повреждению. Посмотрим, что скажут дальше доктора. Не держим место под Капризова? Было общение, в прессе уже всё объяснено. Григоренко готовится, у него повреждение, готовим его к следующим матчам. Конечно, без него не хватило креатива в атаке. В завершающей стадии он хорош», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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