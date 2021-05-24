Брагин: у Самсонова огромное желание играть за сборную России, я его прекрасно знаю

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после матча со Словакией (1:3) сообщил, когда в команду приедут игроки, выбывшие из розыгрыша Кубка Стэнли.



«Когда ждать Тарасенко, Орлова и Самсонова в сборной и останутся ли не попавшие в заявку в Риге? Думаю, все хоккеисты будут здесь, это выбор личного характера. Считаю, что все останутся и будут переживать. Посмотрим, когда они прилетят и отбудут карантин. Если прилетят завтра, то в концовке группового этапа сыграют, если нет, то со стадии четвертьфинала.



С Самсоновым мы говорили, у него огромное желание играть за сборную. Когда он приедет, тренер вратарей посмотрит его состояние. У него хороший опыт игры в НХЛ, я его прекрасно знаю, будем решать. Самонов, считаю, сегодня провёл хорошую игру. Мы со второго периода старались переломить ситуацию, но не хватило. Для тренерского штаба это хороший урок, как готовить команду», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.