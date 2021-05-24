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Брагин: у Самсонова огромное желание играть за сборную России, я его прекрасно знаю

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Брагин: у Самсонова огромное желание играть за сборную России, я его прекрасно знаю
Павел Панышев
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин после матча со Словакией (1:3) сообщил, когда в команду приедут игроки, выбывшие из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Когда ждать Тарасенко, Орлова и Самсонова в сборной и останутся ли не попавшие в заявку в Риге? Думаю, все хоккеисты будут здесь, это выбор личного характера. Считаю, что все останутся и будут переживать. Посмотрим, когда они прилетят и отбудут карантин. Если прилетят завтра, то в концовке группового этапа сыграют, если нет, то со стадии четвертьфинала.

С Самсоновым мы говорили, у него огромное желание играть за сборную. Когда он приедет, тренер вратарей посмотрит его состояние. У него хороший опыт игры в НХЛ, я его прекрасно знаю, будем решать. Самонов, считаю, сегодня провёл хорошую игру. Мы со второго периода старались переломить ситуацию, но не хватило. Для тренерского штаба это хороший урок, как готовить команду», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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