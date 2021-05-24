Кожевников: ЧМ показал, что проходных матчей не будет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги матча чемпионата мира Словакия — Россия. Встреча закончилась победой словаков со счётом 3:1.
«Нынешний чемпионат мира показал, что проходных матчей не будет. Все фавориты — канадцы, чехи, шведы — проиграли командам, которые им уступают по именам и по классу. Нижестоящие в рейтинге команды бьются с фаворитами, стараются им не уступать. Сегодня у россиян игра не сложилась. Но никакой трагедии нет. Бывают такие неудачные дни, матчи.
Ни одна команда не проводит чемпионат мира без потерь. Сейчас идёт групповой турнир, и проигранный матч даст пищу для размышлений тренерам. К решающим играм нужно исправить ошибки, которые обнаружились сегодня. Уверен, что завтра сборную ждёт работа над ошибками, и в следующем матче мы увидим совершенно другую команду», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.
- 24 мая 2021
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