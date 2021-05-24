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Келемен: гол на ЧМ, да ещё и России — будто мечта сбылась. Мы победили невероятную команду

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Келемен: гол на ЧМ, да ещё и России — будто мечта сбылась. Мы победили невероятную команду
Елена Кузнецова
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Нападающий сборной Словакии Милош Келемен поделился эмоциями от забитой шайбы и победы над командой России (3:1).
«Милош Роман отдал мне великолепную передачу, я забил гол, да ещё и России — будто мечта сбылась! Потрясающее чувство забить свой первый гол за сборную, и мы победили, набрали три очка. Что можно сказать — потрясающе!

Мы хотели выиграть, у России невероятная команда, большинство игроков из КХЛ. Фокусировались на своей игре, атакующих действиях. Счастливы, что победили», — передаёт слова Келемена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, это поражение стало первым для России в матчах со Словакией на чемпионатах мира за 17 лет. Словаки одержали уже третью победу на турнире. Для россиян это поражение оказалось первым.

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