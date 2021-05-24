Келемен: гол на ЧМ, да ещё и России — будто мечта сбылась. Мы победили невероятную команду
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Нападающий сборной Словакии Милош Келемен поделился эмоциями от забитой шайбы и победы над командой России (3:1).
«Милош Роман отдал мне великолепную передачу, я забил гол, да ещё и России — будто мечта сбылась! Потрясающее чувство забить свой первый гол за сборную, и мы победили, набрали три очка. Что можно сказать — потрясающе!
Мы хотели выиграть, у России невероятная команда, большинство игроков из КХЛ. Фокусировались на своей игре, атакующих действиях. Счастливы, что победили», — передаёт слова Келемена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, это поражение стало первым для России в матчах со Словакией на чемпионатах мира за 17 лет. Словаки одержали уже третью победу на турнире. Для россиян это поражение оказалось первым.
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