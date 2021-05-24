Гудачек: менеджер сборной России был моим менеджером в «Спартаке». Большая победа для меня

Вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек подвёл итоги встречи с командой России на чемпионате мира по хоккею в Латвии (3:1).



«Для меня это был особенный матч, ведь я знаю всех игроков в сборной России. Их генменеджер был моим генменеджером в «Спартаке», их тренер вратарей работал со мной в «Спартаке». Большая победа для меня, но в первую очередь — для команды. Счастлив, что сегодня победили, это не случайность. Мы играли лучше России, хорошо катались, держали шайбу, создавали моменты. Это важно для нашей уверенности в том, что мы можем обыгрывать любого на этом чемпионате мира.



Уверенность сейчас из нас так и прёт, но надо идти дальше, продолжать играть так же. У нас молодая команда — есть ребята 17, 18, 19 лет, для которых это первый чемпионат мира. Забавно, что мы с ещё одним вратарём Конрадом — одни из главных старичков в команде. Это новая ситуация для меня, раньше я как раз был молодым, а теперь — уже ветеран, стараюсь помогать команде. Нам надо продолжать играть в том же духе. Следующий матч будет очень важен, у Швейцарии одна из лучших команд на турнире», — передаёт слова Гудачека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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