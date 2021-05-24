Ю. Гудачек: мы показали, что словаки могут обыграть главных звёзд России из СКА и ЦСКА

Вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек после встречи с Россией (3:1) рассказал о перспективах словацких игроков в КХЛ и шансах на победу на чемпионате мира по хоккею в Латвии-2021.



«Я играл не ради нового контракта в КХЛ. Клубы КХЛ и так меня знают, я там играю уже несколько лет. Очень счастлив, что мы обыграли Россию. Показали им, что словацкие игроки – не только вратари – могут играть в КХЛ, в сильных командах КХЛ. Сказать, по правде, сейчас многие клубы КХЛ хотят иметь в составе только финнов и шведов, думая, что чехи и словаки хуже. Но я так не считаю, дело не должно быть в паспорте, мы показали, что можем обыгрывать их главных звёзд из СКА и ЦСКА. Надеюсь, этот матч откроет дверь в КХЛ для наших молодых ребят, они подпишут там контракты и покажут, что мы в Словакии можем показывать хороший хоккей.

Все хотят победить, мы пока думаем не о медалях, а о следующем матче. Это большая победа для нас и нашей уверенности. Мы показали, что можем обыгрывать лучшие команды турнира. Но нам надо фокусироваться на следующей игре, дело ещё не сделано. Сами видите, как плохие на бумаге команды добиваются побед, например, Беларусь обыграла шведов. Группа очень плотная, надо двигаться дальше, биться за очки. Сначала надо выйти в четвертьфинал, эта цель уже близка, но всё равно ещё далеко. Надеюсь, в следующем матче обыграем Швейцарию или возьмём очки, тогда мы приблизимся к четвертьфиналу», — передаёт слова Гудачека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.