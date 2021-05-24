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В Госдуме отреагировали на замену флага России на символику ОКР в Риге

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В Госдуме отреагировали на замену флага России на символику ОКР в Риге
Антон Мозговой
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал инцидент, произошедший в Риге (Латвия), где проходит чемпионат мира. Флаг России на площади в центре города был заменён на флаг Олимпийского комитета России (ОКР). На площади организаторы установили флаги стран-участниц чемпионата мира.

«В этих условиях спорт тоже не остаётся вне политики, накладываются санкции», — цитируют депутата «Известия».

Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.

Примечательно, что ранее был заменён и флаг Беларуси. Теперь вместо государственной символики страны на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.

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